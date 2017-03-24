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Симеоне: в футболе чем лучше обороняешься, тем лучше будешь атаковать

24 марта 2017, пятница. 13:22. Футбол
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что оборона и атака в футболе тесно взаимосвязаны. Аргентинский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, не расстраивается ли он из-за того, что его считают тренером, исповедующим сугубо защитный стиль игры.

«Нет, серьёзно, меня не расстраивает это. Считаю, что в футболе чем лучше обороняешься, тем лучше будешь атаковать. Я смотрю матчи всех национальных чемпионатов. И во всех из них забиваются голы. Команда, которой удастся меньше пропустить, будет ближе к победе», — приводит слова Симеоне AS.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
24 марта 2017, пятница
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