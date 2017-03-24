Ломбертс: знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдёт в «Остенде», прокомментировал своё решение. 32-летний футболист подписал трёхлетний контракт.
«Я рад, что переговоры закончились, не хотел ждать нового трансферного окна. Теперь я знаю, что меня ждёт в будущем, и могу красиво попрощаться с «Зенитом».
Моей дочери Виктории шесть месяцев, и мы с женой решили, что пришло время вернуться в Бельгию. «Остенде» — это клуб с амбициями. Хочу помочь команде в решении поставленных задач», — цитирует Ломбертса пресс-служба «Остенде».
В «Зените» Николас Ломбертс играет с 2007 года, куда перешёл из «Гента».