Люк Де Йонг заменит Янссена в сборной Нидерландов

Нападающий Люк де Йонг в срочном порядке вызван в сборную Нидерландов для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией. Информация появилась на официальном сайте Королевского футбольного союза.
Люк де Йонг заменит в национальной команде нападающего Винсента Янссена. Форвард «Тоттенхэм Хотспур» заболел и был вынужден вернуться в расположение клуба.
Матч Болгария – Нидерланды состоится 25 марта. Начало – в 22:45 мск. На 28 марта запланирована контрольная встреча со сборной Италии, которая пройдёт в Амстердаме.