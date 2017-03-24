Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято в марте 2018-го

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение относительно использования системы видеопомощника арбитрам (VAR) на чемпионате мира в России будет принято в марте 2018 года.
«Мы хотим использовать систему видеопомощника арбитра на чемпионате мира. Мы будем тестировать её до конца года и в марте 2018-го примем окончательное решение. Сначала я был настроен скептически. Я боялся, что она будет сбивать темп игры, но этого не происходит.
Находясь дома, мы за секунды можем узнать, допустил ли арбитр ошибку. Теперь мы можем помочь судье знать об этом и не допускать ошибки», — цитирует Инфантино O Jogo.