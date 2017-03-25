Венгер: в 2013 году у «Арсенала» была договорённость с Луисом Суаресом

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что летом 2013 года лондонский клуб вёл переговоры с «Ливерпулем» о трансфере нападающего Луиса Суареса и даже достиг с игроком предварительной договорённости. За уругвайца канониры предлагали £ 40 млн и £ 1, что на £ 1 превышало его клаусулу.
«Суарес был очень близок к переходу в „Арсенал“. У нас было соглашение с Луисом. Нам ошибочно сообщили, что у него есть клаусула, минимальная клаусула, но у нас была договорённость с игроком. Можете спросить его самого.
Я уверен, что Суарес хотел перейти к нам, но затем „Ливерпуль“ убедил его остаться ещё на один сезон, улучшил его контракт и пообещал продать за границу через год», — сказал Венгер в эфире beIN Sports.
Летом 2014 года Суарес перешёл в «Барселону».