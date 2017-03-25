Сборная США разгромила Гондурас, Дэмпси оформил хет-трик

Сборная США в матче 3-го тура 5-го раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки победила команду Гондураса со счётом 6:0.
На старте встречи Себастьян Ллетгет вывел хозяев вперёд, после чего в ворота Гондураса по голу забили Майкл Брэдли и Клинт Дэмпси.
После перерыва Кристиан Пуличиш сделал счёт 4:0, а Дэмпси отличился ещё дважды, оформив хет-трик.
Американцы одержали первую победу в 5-м раунде и с 3 очками занимают в турнирной таблице отбора четвёртую строчку, уступая 4 очка лидеру — Мексике (7). Также по 3 очка в активе команд Тринидада и Тобаго и Гондураса.