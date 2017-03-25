Чичарито догнал рекордсмена Борхетти по числу голов за сборную Мексики

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито, забил гол в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Коста-Рики (2:0), записав на свой счёт 46-й мяч за национальную сборную.
Таким образом, Чичарито догнал бывшего форварда Хареда Борхетти по количеству голов за сборную Мексики в её истории. Теперь у обоих в активе не только по 46 голов, но и одинаковое количество матчей – 89.
Борхетти выступал за сборную Мексики с 1997 по 2008 год, а Эрнандес дебютировал в национальной команде в 2009 году.