Хендерсон: одной из главных причин моего перехода в «Ливерпуль» был Джеррард

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон вспомнил, как в 2011 году переходил из «Сандерленда» в мерсисайдский клуб, а также рассказал о роли бывшего партнёра по ливерпульской команде Стивена Джеррарда в его карьере.
«В «Сандерленде» мне позвонили и сообщили, что договорились о моём переходе в «Ливерпуль». Уже на следующее утро был на базе мерсисайдцев, а к вечеру официально стал игроком клуба. Это казалось чем-то нереальным. Одной из главных причин моего перехода в «Ливерпуль» являлась возможность быть в одной команде и в раздевалке со Стивеном Джеррардом. Он был моим любимым игроком в юности, который оказал большое влияние на мою карьеру: начиная от просмотра его матчей по ТВ, заканчивая знакомством с ним. Поначалу было странно находится в окружении Джеррарда, ведь он был большим игроком. Однако вскоре понимаешь, что он из тех людей, с которыми очень быстро ладишь», — приводит слова Хендерсона The Player`s Tribune.