Болгария — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В субботу, 25 марта, в Софии на стадионе «Василь Левски» состоится матч пятого тура группы A европейской квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Болгарии и Нидерландов.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария — Нидерланды.
Ранее друг с другом команды встречались 10 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты сборной Болгарии, два матча завершилось вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки сборной Нидерландов. Последняя встреча между ними состоялась в мае 2012-го и завершилась гостевой победой сборной Болгарии со счётом 2:1.
Турнирное положение в группе A после пяти туров: 1. Франция — 10 очков; 2. Нидерланды — 7; 3. Швеция — 7; 4. Болгария — 6; 5. Беларусь — 2; 6. Люксембург — 1.