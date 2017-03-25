Марио Фернандес: жду возможности сыграть за сборную России

Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал, что пока не знает, когда сможет дебютировать за национальную команду, поведал о своей адаптации в сборной, а также поделился мнением о сборной Бельгии, с которой подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Сочи 28 марта.
«Ещё не знаю, когда смогу сыграть. Я делаю всё, что могу, что от меня зависит. Жду возможности сыграть за сборную.
Я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу. Поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает.
Да, на тренировках мне всё понятно, видно, чего хочет тренер. Приняли меня очень хорошо. И тренеры, и игроки. Атмосфера отличная.
Бельгия – очень сильная команда. Я сталкивался с её игроками. Нужно подготовиться как следует», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.