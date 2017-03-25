Дешам не стал объяснять Бензема его отсутствие в составе сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался давать объяснения форварду «Реала» Кариму Бензема по поводу его очередного непопадания в список игроков на матчи национальной команды в марте.
Ранее Бензема потребовал объяснений по поводу своего отсутствия в числе вызванных игроков сборной Франции, которая 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведёт товарищеский поединок с Испанией.
«Есть ли мне что ответить на слова Бензема? На данный момент мне нечего сказать по этому поводу по той простой причине, что я сосредоточен на ближайших матчах против сборных Люксембурга и Испании. Сейчас моим приоритетом являются 24 футболиста, которые находятся в расположении сборной Франции», — приводит слова Дешама Marca.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. Тогда в матче с Арменией (4:0) он оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.