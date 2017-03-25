Кантона: теперь мы знаем, почему Стоунс обошёлся «Манчестер Сити» так дорого

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона с иронией прокомментировал неудачную игру защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джона Стоунса в этом сезоне. «Горожане» купили Стоунса почти за £ 50 млн.
«Теперь мы знаем, почему Джон Стоунс был так дорог. Он перешёл в „Манчестер Сити“ вместе с полностью оборудованным прицепом, который он тянет за собой, когда выходит на поле!
Впрочем, защитники „Манчестер Сити“ — не единственные, кто виноват в том, что „горожане“ устроили свой собственный Brexit и вылетели из ЛЧ. Посмотрите на атаку — ни одного удара за первые 45 минут! Сейчас вопрос не в том, кто уйдёт из „Сити“ этим летом, а в том, кто останется», — цитирует Кантона Eurosport.