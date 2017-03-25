Канунников: всё зависит от сборной — как играем, так болельщики и реагируют

Форвард сборной России Максим Канунников после домашнего поражения от команды Кот-д’Ивуара (0:2) в контрольном матче прокомментировал тот факт, что болельщики на стадионе в Краснодаре освистали команду.
«Со мной такое бывало, когда за „Томь“ играл, да и в Казани сейчас часто освистывают. Мне это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте — и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе — будь то РФПЛ или пятый дивизион — стадион всегда подгоняет команду, даже если она идёт на последнем месте. Но, опять же, всё зависит от нас — какую игру показываем, так и реагируют болельщики.
Профессиональный игрок должен абстрагироваться от этого. Ты на поле, и твоя задача — принести максимальную пользу команде, а что там говорят, свистят, не должно тебя касаться. Если отвлекаться на эти мелочи, то и в игре не будешь успевать», — цитирует Канунникова ТАСС.