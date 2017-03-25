«Интер» и «Рома» поборются за защитника сборной Италии Дзаппакосту

Защитник «Торино» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста вошёл в сферу интересов «Интера» и «Ромы». Римский и миланский клубы хотят побороться за 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
Дзаппакоста оценивается в € 15 млн, а его контракт с «Торино» действует до 2019 года. Он перешёл в туринскую команду из «Аталанты» в 2015 году за € 4,3 млн.
В текущем сезоне Дзаппакоста провёл 22 матча в Серии А и отдал три голевые передачи. В ноябре прошлого года защитник дебютировал за сборную Италии.