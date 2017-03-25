Криушенко: сборная Беларуси допускала детские ошибки, я бы даже сказал — ляпы

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче квалификации ЧМ-2018 со Швецией. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 4:0.
«Сложно комментировать матч, где допускали детские ошибки, после которых соперник забивал. Что делать, надо пережить эту игру. Разберем ее внутри команды. Такие ошибки игрокам допускать нельзя. Даже ляпы, я бы сказал. Почтительно отнеслись к сопернику. Не хватило здоровой спортивной агрессии, давления на створ ворот соперника. Шведы превзошли нас в этом компоненте. Счет отражает это в полной мере.
В чем причина этих ошибок? Сложно сказать, ведь они допускались в простых ситуациях. Возможно, дело в потере концентрации. Речь об элементарном внимании. Этого не хватило. Отсюда и ошибки», — цитирует Криушенко «Прессбол».