Гамейро летом может уйти из «Атлетико» в чемпионат Китая

Форвард «Атлетико» Кевин Гамейро может покинуть мадридскую команду грядущим летом. К французскому футболисту проявляют интерес клубы из Китая. Как пишет Marca, «Атлетико» может получить выгодное предложение о трансфере игрока.
На будущее Гамейро повлияет решение Спортивного арбитражного суда. 24 апреля инстанция рассмотрит вопрос о снятии с «Атлетико» запрета на регистрацию новичков. Если запрет не будет снят, мадридцы вряд ли расстанутся с 29-летним нападающим.
По итогам 28 туров Примеры Гамейро принял участие в 26 матчах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.