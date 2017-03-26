Скиббе: футболисты сборной Греции выполнили план на игру с Бельгией

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе прокомментировал выездную ничью с командой Бельгии (1:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018. Греки завершали матч вдевятером после удалений Панайотиса Тахцидиса и Георгиоса Цавеласа.
«Я очень доволен. Мои ребята сумели выполнить план на игру, за что и были награждены. В группе H по-прежнему ничего не определено. Мы должны идти от матча к матчу и играть так, как мы умеем.
Что касается красных карточек, то я их комментировать не буду», — цитирует Скиббе Goal.
Турнирное положение в группе H: 1. Бельгия — 13 очков (5 матчей); 2. Греция — 11 (5); 3. Босния и Герцеговина — 10 (5); 4. Кипр — 4 (5); 5. Эстония — 4 (5); 6. Гибралтар — 0 (5).