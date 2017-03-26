«Тосно» — «Динамо М»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

В воскресенье, 26 марта, в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» состоится матч 28-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Динамо М». Встреча начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Динамо М».
Встречу 26.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым.
Ранее друг с другом команды встречались два раза. Оба раза победу праздновали футболисты «Тосно». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Тосно» со счётом 3:2.