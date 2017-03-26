Айуоби: я знаю, о чём говорю — все игроки «Арсенала» бьются за Венгера, это факт

Вингер «Арсенала» Алекс Айуоби выступил в поддержку главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
«Болельщики должны проявлять немного больше уважения к Венгеру, как мне кажется. Он работает в клубе уже 20 лет, и он многого достиг. Очевидно, что болельщики немного нетерпеливы, им нужны результаты. Но мы тоже хотим стать чемпионами, и я могу гарантировать, что мы стараемся изо всех сил. Что бы ни случилось, мы, игроки, тоже должны отвечать за результат.
Мы, правда, не смотрим на баннеры фанатов, потому что сосредоточены на том, чтобы выполнять свою работу на поле. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить положение клуба. Все борются за Венгера — я знаю, о чем говорю, это факт.
Я бы хотел, чтобы Венгер остался. Он всегда поддерживает своих игроков, он великий человек. Я всегда буду его поддерживать несмотря ни на что. Он многое для меня сделал, и я всегда буду за это благодарен», — сказал Айуоби в интервью talkSPORT.