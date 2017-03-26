Канунников: сборной России нужно прибавлять в скоростях

Форвард сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от контрольного матча с командой Бельгии (28 марта).
«Готовимся к Бельгии. Ждём игры на новом стадионе. Сегодня работали над вариантами развития атак. Нам ещё скажут, как играть против бельгийцев. У них сильная команда. Их ничья с греками? Результат немного удивил. Ждал, что Бельгия выиграет. В чём нам нужно прибавлять по сравнению с последним матчем? В скоростях», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.