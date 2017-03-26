Манолас: тяжело говорить, что «Рома» борется за скудетто, ведь «Юве» очень силён

Защитник «Ромы» Костас Манолас поделился мыслями о своём будущем и рассказал о целях римской команды.
«Моё будущее находится в руках «Ромы». Если клуб хочет оставить меня, они знают, что делать. Если хотят продать, то я ничего не с могу с этим поделать.
Сейчас тяжело говорить, что мы нацеливаемся на скудетто, поскольку «Ювентус» очень силён. Наша цель – место в Лиге чемпионов. Кроме того, есть важный полуфинал Кубка Италии с «Лацио». «Рома» способна отыграть поражение со счётом 0:2. Мы более сильная команда, и надо просто доказать это на поле», — цитирует Маноласа Football Italia.
После 29 туров «волки» идут на втором месте в таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на восемь очков. В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Рома» проиграла «Лацио» (0:2). Ответная встреча состоится 4 апреля.