Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Дефо принёс сборной Англии победу над командой Литвы

26 марта 2017, воскресенье. 20:54. Футбол
В матче 5-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира 2018 сборная Англии в Лондоне со счётом 2:0 обыграла команду Литвы.

На 21-й минуте счёт открыл 34-летний Джермейн Дефо, который играл за сборную впервые с ноября 2013 года, а забивал в последний раз в марте того же года. Окончательный результат на 66-й минуте установил Джейми Варди. Сборная Англии — единственная команда, не пропускающая в европейском отборе ЧМ-2018.

Турнирное положение в группе F: 1. Англия — 13 очков (5 матчей); 2. Словения — 8 (4); 3. Словакия — 6 (4); 4. Литва — 5 (5); 5. Шотландия — 4 (4); 6. Мальта — 0 (4).
ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 5-й тур
26 марта 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
2 : 0
Литва
1:0 – Дефо – 21, 2:0 – Варди – 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Литвы - Футбол Джермейн Дефо
Новости. Футбол
26 марта 2017, воскресенье
21:24 Пирло: не вижу никого, кто играет в той же манере, что и я
21:01 Источник: форварда «Арсенала» Санчеса лишили прав за превышение скорости
21:00 Кечинов: Баранов не нуждается в общении с нами и живёт своей жизнью
20:54 Гол Дефо принёс сборной Англии победу над командой Литвы
20:52 Сборная Казахстана под руководством Бородюка проиграла Армении
20:50 Германия разгромила Азербайджан, Чехия забила шесть мячей Сан-Марино
20:36 Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную. Значит, есть над чем работать
20:22 Белоруков – Дзюбе: Артём, скоро увидимся в РФПЛ
20:17 Романьоли отрицает, что игроки «Милана» разгромили раздевалку арены «Ювентуса»
20:03 Манчини: мне звонили из китайского клуба, но отказался от их предложения
20:02 Модрич и Ракитич пропустят товарищеский матч Эстония — Хорватия
19:44 Калитвинцев: получилась хорошая мужская игра двух лидеров
19:32 Парфёнов: для «Тосно» сейчас каждая игра как финал
19:12 Вице-премьер Сербии навестил в больнице пострадавших болельщиков «Спартака»
19:03 «Факел» проиграл «Мордовии», «Волгарь» победил «Спартак-Нальчик»
19:00 Кечинов: через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет
18:57 Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против команды Бельгии
18:46 Бен-Арфа: моя ситуация в «ПСЖ» является неприемлемой — это похоже на наказание
18:36 «Зенит» — «Уфа» — 1:0: видеообзор товарищеского матча
18:20 Лено выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Азербайджаном
18:19 Женская молодёжная сборная России победила Беларусь в финале «Кубанской весны»
18:15 Студенты ЮФУ выиграли домашний этап НСФЛ
18:10 Дефо выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче с Литвой
18:01 «Кубань» вдесятером обыграла «Нефтехимик», «Химки» разгромили «Шинник»
17:59 Сборная России прибыла в Сочи
17:52 Дубль Панченко принёс «Динамо» волевую победу над «Тосно» в матче лидеров ФНЛ
17:47 Костакурта: сейчас Неймар лучше, чем Месси и Роналду
17:25 «Локомотив»: Тарасов не давал интервью «РЕН ТВ», надеемся на опровержение
17:23 Рабио: выиграть Лигу чемпионов реально, и однажды «ПСЖ» это сделает
17:07 Базелюк получил травму в товарищеском матче за «Эшторил»
16:55 Дерунец: около 50 болельщиков «Зенита» пытались прорваться на сектор «Динамо»
16:54 Беляев: в матче «Зенит» — «Арсенал» я попался в ловушку Дзюбы
16:40 Кирьяков: «Арсенал» может занести себе в актив первый тайм матча с ЦСКА
16:37 Чорлука: надеюсь, через неделю начну тренироваться
16:22 Файзулин: вы меня ещё на ЧМ-2018 увидите, даже не сомневаюсь в этом!
16:15 Болельщики «Локомотива» назвали Ари лучшим игроком команды в марте
16:14 Гончаренко: пока не знаю, что со Щенниковым, Миланов пропустит около месяца
16:09 Гончаренко: доволен прогрессом Витиньо, Оланаре также приносит много пользы
15:50 Сборная России поблагодарила Галицкого за тёплый приём
15:46 Сборная России U17 не сумела выйти в финальную стадию чемпионата Европы
15:45 Дубль Витиньо принёс ЦСКА победу на тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
15:35 Полиция Сербии расследует дело о нападении на болельщиков «Спартака» в Белграде
15:29 Маццоне: мне никогда не нравился Спаллетти, он всегда создавал конфликты
15:13 Скоулз: не хочу, чтобы Руни уходил в другой английский клуб
15:12 Пострадавшему в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезёнку
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чего вы ждете от сборной России в матче с бельгийцами?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+