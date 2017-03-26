Гол Дефо принёс сборной Англии победу над командой Литвы

В матче 5-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира 2018 сборная Англии в Лондоне со счётом 2:0 обыграла команду Литвы.
На 21-й минуте счёт открыл 34-летний Джермейн Дефо, который играл за сборную впервые с ноября 2013 года, а забивал в последний раз в марте того же года. Окончательный результат на 66-й минуте установил Джейми Варди. Сборная Англии — единственная команда, не пропускающая в европейском отборе ЧМ-2018.
Турнирное положение в группе F: 1. Англия — 13 очков (5 матчей); 2. Словения — 8 (4); 3. Словакия — 6 (4); 4. Литва — 5 (5); 5. Шотландия — 4 (4); 6. Мальта — 0 (4).