Саутгейт: некоторые футболисты сборной Англии будут играть лучше, чем сегодня

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0).
«Продолжая свой путь, мы должны быть уверены, что способны лучше и быстрее распоряжаться мячом. У нас есть отдельные футболисты, которые будут играть лучше, чем сегодня. В центре обороны сегодня вышли два молодых футболиста, Кин и Стоунс, и это здорово, потому что впереди сложные матчи. Мы знаем, что матч с Шотландией будет тяжёлым, да и Литва на своём поле наверняка создаст больше проблем, чем сегодня», — сказал Саутгейт в эфире ITV Sport.