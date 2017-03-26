Харт: сборная Литвы сильнее, чем сама о себе думает

Вратарь сборной Англии Джо Харт поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0) и отметил, что соперник мог бы играть в менее закрытый футбол.
«Это был не самый красивый футбол, но мы забили свои голы и взяли три очка. Дефо сделал своё дело и забил важный мяч.
Сборная Литвы сильнее, чем сама о себе думает. Большое спасибо болельщикам за поддержку, мы очень её ценим. Хотели забить 5-6 мячей и порадовать зрителей, но не получилось. Мы победили, возглавляем группу и идём дальше. Наша цель — Россия», — сказал Харт в эфире ITV.