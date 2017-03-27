Защитник «Малаги» Льоренте: мне несколько раз звонили из «Реала»

Защитник «Малаги» Диего Льоренте отметил, что мадридский «Реал» следит за его выступлениями. Трансферный лист Льоренте принадлежит «Королевскому клубу», и цвета «Малаги» он защищает на правах аренды.
«Да, из «Реала» несколько раз мне звонили. Они беспокоились, когда я был травмирован. То же самое происходило в те моменты, когда реже выходил на поле. Они поддерживали меня, а такие детали очень важны. «Реал» внимательно следил за мной, но я не строю планов насчёт того, где буду играть в следующем сезоне. Сейчас ситуация не такова, чтобы думать об этом. У меня ещё будет время рассмотреть этот вопрос», — приводит слова Льоренте Marca.