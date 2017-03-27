«Реал» может использовать Хамеса для приобретения Эдена Азара

Тренерский штаб мадридского «Реала» продолжает проявлять интерес к полузащитнику лондонского «Челси» Эдену Азару, сообщает Marca.
Согласно информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес перед стартом следующего сезона планирует приобрести очередного «галактико». Азар очень импонирует своей игрой главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану, и испанский гранд может попытаться задействовать в возможной трансферной операции полузащитника Хамеса Родригеса.
Действующий контракт Азара с английским клубом в силе до лета 2020 года, а его зарплата составляет € 10 млн в год. Что же касается Родригеса, то, согласно информации источника, его будущее в «Реале» продолжает оставаться неясным.