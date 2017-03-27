Рибери: буду играть, пока мне это будут позволять колено, голеностоп и спина

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поделился мнением о том, сколько ещё он сможет поиграть на самом высоком уровне. Французский футболист отметил, что пока не думает о завершении профессиональной карьеры.
«Буду играть до тех пор, пока мне это будут позволять колено, голеностоп и спина. Возможно, смогу играть на этом уровне ещё два-три года, если не получу травмы», — приводит слова Рибери Kicker.
Относительно того, может ли он стать игроком другого европейского клуба, Рибери сказал: «Я уже говорил, что в Европе «Бавария» будет моим последним клубом».