Роналдо: Тите создал команду, которая работает на Неймара

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что для форварда национальной команды Неймара очень целесообразно работать под руководством такого специалиста, как Тите. Последний возглавил бразильскую сборную с 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира, и под его руководством команда сыграла 7 матчей, одержав победу во всех из них.
«Тите оказался тренером, который сделал действительно нечто важное: он создал команду, которая работает на Неймара», — сказал Роналдо в интервью бразильскому телевидению.