Агент Кутепова: Илья играет в «Спартаке» не из-за лимита

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника сборной России Ильи Кутепова, ответил на критические высказывания спортивного комментатора Василия Уткина в адрес своего клиента. Уткин в своём «Фейсбуке» обвинил Кутепова, вышедшего в стартовом составе сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2), в недостатке опыта при борьбе с соперником, выступающим в Чемпионшипе.
«Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское г***о из Чемпионшипа», — написал Уткин.
«Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на своё мнение, но в данном случае оскорблён не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из «Астон-Виллы», но и вся вторая лига чемпионата Англии.
У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьёзно, чтобы играть лучше.
Не согласен, что Илья играет в «Спартаке» из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе. Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю», — сказал Драго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.