Тихонов: судья добавил две минуты и дал пенальти на четвёртой — это перебор

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от выездного матча 28-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (0:1). Единственный гол был забит на 94-й минуте с пенальти.
«У нас сегодня половина команды играла первый раз в сезоне в основном составе. Четыре человека уехали в сборные, три травмированы. Отсюда и несогласованность. Но ребята старались. Забей Самодин в первом тайме, и всё было бы иначе.
А когда судья добавляет к матчу две минуты, а пенальти нам дают на 93-й или 94-й минуте — это перебор, как мне кажется. Не было ни одной замены, никто на поле не лежал…Если добавляется две минуты, зачем играть четыре? Это футбольные нюансы, но из них и складывается результат… Погода была плохая, и мы играли не очень хорошо, но ребята делали всё, что могли», — цитирует Тихонова сайт ФНЛ.