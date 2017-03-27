«Оренбург» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче

«Оренбург» во время паузы на матчи национальных сборных провёл товарищескую встречу с клубом КАМАЗ из Набережных Челнов на сборе в Турции.
Встреча завершилась уверенной победой подопечных Роберта Евдокимова со счётом 4:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Анзор Саная, Роман Воробьёв, Марат Шогенов и Благой Георгиев.
Следующий товарищеский матч «Оренбург» проведёт 29 марта. Соперником команды из РФПЛ станет ижевский «Зенит». После возобновления РФПЛ «Оренбург» 3 апреля на выезде встретится с московским «Спартаком».
Товарищеский матч
«Оренбург» (Оренбург, Россия) — КАМАЗ (Набережные Челны, Россия) — 4:0 (2:0)
Голы: Саная, 10 (1:0); Воробьёв, 37 (2:0); Шогенов, 71 (3:0); Георгиев, 90 (4:0).