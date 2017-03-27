Тренер сборной Бельгии доволен игрой Витселя, несмотря на переезд в Китай

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России, который состоится 28 марта в Сочи. Также специалист отметил, что доволен экс-полузащитником «Зенита» Акселем Витселем, ныне выступающим в Китае.
«Витсель не должен ничего доказывать. Я был счастлив, когда увидел, что он выступает на высоком уровне, несмотря на переезд в чемпионат Китая. Аксель полностью отдаётся игре.
Состав на матч со сборной России будет смешанным. Я планирую использовать все шесть замен. Дадим возможность выйти и молодым футболистам», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.