Васин: в перерыве матча ЦСКА – «Зенит» по раздевалке летали бутылки с водой

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о поведении наставника «армейцев» Виктора Гончаренко в перерыве домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Вода в раздевалке у нас летала. Это было в перерыве матча ЦСКА – «Зенит». В центре раздевалки стоит стол. На нём – бутылки. Он их смёл и донёс до нас мысль, объяснил, чего нам не хватало в игре.
Гончаренко – тот человек, который в меня поверил. И одно дело — в «Уфе», а другое – в ЦСКА. Сейчас три матча провёл, значит, есть доверие. Удивило ли, что в основе ЦСКА играю я, а не Игнашевич? Так, чтобы это стало прям неожиданностью – не стало, но и уверен на 100% не был. Думаю, из нас четверых никто не считал себя железным игроком стартового состава. На сборах мы вчетвером чередовались. На последнем сборе каждый пропустил по одному контрольному матчу», — сказал Васин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полную версию интервью с Васиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.