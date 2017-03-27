Де Росси: Доннарумма, Верратти и Белотти станут иконами сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси в преддверии товарищеского матча со сборной Нидерландов выразил мнение, что молодых игроков голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, полузащитника Марко Верратти и форварда Андреа Белотти ждёт долгая и успешная карьера в национальной команде.
«У меня есть чувство, что у сборной Италии сейчас есть несколько молодых футболистов, которые заработают иконный статус в национальной команде, выступая за неё много лет. Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти и Андреа Белотти точно будут среди этих игроков», — приводит слова Де Росси Squawka.
Матч Нидерланды – Италия пройдёт на стадионе «Амстердам Арена» 28 марта.