Сборная Кот-д'Ивуара после победы над Россией сыграла вничью с Сенегалом

Сборная Кот-д'Ивуара, которая на прошлой неделе в гостевом товарищеском матче обыграла команду России со счётом 2:0, провела контрольный матч со сборной Сенегала. Встреча проходила в Париже и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 68-й минуте встречи сенегальцы вышли вперёд после точного удара Садио Мане, однако уже через три минуты счёт сравнял ивуарийский форвард Гои-Би Сирьяк.
Встреча была приостановлена на 88-й минуте в связи с болельщиками, которые выбежали на поле.
Свой следующий матч сборная Кот-д'Ивуара проведёт 4 июня с командой Нидерландов, а сборная Сенегала 13 июня встретится с Экваториальной Гвинеей в матче отборочного турнира Кубка африканских наций 2019 года.
Товарищеский матч
Кот-д'Ивуар – Сенегал – 1:1 (0:0)
Голы: Мане, 68 (0:1); Сирьяк, 71 (1:1).