Луис Гарсия: не сомневаюсь в том, что такой «Ливерпуль» попадёт в Лигу чемпионов

Бывший футболист «Ливерпуля» Луис Гарсия оценил шансы мерсисайдцев финишировать в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «Ливерпуль» занимает 4-е место в АПЛ.
«Думаю, „Ливерпуль“ готов к Лиге чемпионов. Клуб нацеливался на попадание в этот турнир с начала сезона и не должен отступать от этой задачи. У „Ливерпуля“ был спад в начале 2017 года, но я уверен, что команда правильно отреагирует на те неудачи.
У „Ливерпуля“ есть идеальный тренер для решения своих задач. Мы знаем, на что способен Клопп с этой командой. Не сомневаюсь, что „Ливерпуль“ попадёт в Лигу чемпионов, если продолжит работать и выкладываться так, как сейчас», — цитирует Гарсию Sky Sports.