ФИФА будет выплачивать зарплату Коулману до полного восстановления от травмы

ФИФА будет выплачивать зарплату защитнику «Эвертона» Шеймусу Коулману, который получил тяжелейшую травму во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс (0:0), сообщает The Times.
Ирландец после грубого фола валлийского защитника Нила Тейлора получил двойной перелом ноги. На восстановление от повреждения Шеймусу потребуется около года. В связи с этим ФИФА реализует специальную программу компенсации клубам, чьи футболисты получили травмы в матчах национальных сборных. Таким образом, Коулман будет получать от организации почти € 58 тыс. в неделю до своего полного восстановления.