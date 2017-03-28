Бауманн: «Вердеру» незачем расставаться с Гнабри

Спортивный директор бременского «Вердера» Франк Бауманн в очередной раз подчеркнул, что расставание с полузащитником команды Зерге Гнабри не входит в планы клуба. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован не один европейский гранд.
«Вердеру» незачем расставаться с Гнабри. Мы хотим видеть его в нашей команде и в следующем сезоне. Надеемся, что будем двигаться вперёд вместе с этим футболистом», — приводит слова Бауманна Weser-Kurier.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.