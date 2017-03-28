Неймар: думаю, что сейчас переживаю лучший момент в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Неймар очень доволен тем, как складываются у него дела. Футболист сборной Бразилии считает, что ему нет необходимости быть недовольным своей игрой.
«Думаю, что сейчас переживаю лучший момент в своей карьере. Надеюсь продолжать играть на этом уровне и быть полезным партнёрам по команде», — приводит слова Неймара испанское интернет-издание Sport.
На вопрос о том, стремится ли он стать лучшим футболистом мира, Неймар ответил: «Это не то, о чём мне нравится говорить. При таких вопросах не чувствую себя комфортно».