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Р. Фернандес: приобрести Дибалу и Верратти «Барселоне» было бы очень нелегко

28 марта 2017, вторник. 08:30. Футбол
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что клубу будет очень сложно приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу и полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. В последнее время испанские СМИ нередко писали о том, что каталонский клуб, в частности, хотел бы купить Дибалу, считая, что футболист сборной Аргентины мог бы в значительной степени усилить атакующую мощь сине-гранатовых.

«Всегда появляется очень много информации и слухов о тех или иных игроках. Но это футболисты, имеющие действующие контракты со своими клубами. Так что приобрести Дибалу и Верратти «Барселоне» было бы очень нелегко», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Ювентус Марко Верратти Пауло Дибала
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