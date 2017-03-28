Р. Фернандес: приобрести Дибалу и Верратти «Барселоне» было бы очень нелегко

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что клубу будет очень сложно приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу и полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. В последнее время испанские СМИ нередко писали о том, что каталонский клуб, в частности, хотел бы купить Дибалу, считая, что футболист сборной Аргентины мог бы в значительной степени усилить атакующую мощь сине-гранатовых.
«Всегда появляется очень много информации и слухов о тех или иных игроках. Но это футболисты, имеющие действующие контракты со своими клубами. Так что приобрести Дибалу и Верратти «Барселоне» было бы очень нелегко», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.