Цорк: Шюррле также должен бороться за место в основном составе «Боруссии» Д

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова полузащитника команды Андре Шюррле. Последний принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Германии и Азербайджана (4:1), отметившись голом и результативной передачей. После матча Шюррле, не имеющий большой игровой практики в «Боруссии», отметил, что футболист удостаивается доверия тренера в том случае, если получает соответствующее игровое время.
«Мы приобретали Шюррле не для половины сезона. В нападении у нас высокая конкуренция, и Шюррле также должен бороться за место в основном составе «Боруссии». Надеемся, что его игра за сборную придаст ему дополнительной уверенности в своих силах, что отразится и на его игре за нашу команду», — цитирует Цорка интернет-издание Sport1.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Шюррле сыграл в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Он стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.