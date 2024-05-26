Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Широков: «Спартак» в этом сезоне выступил на своём привычном уровне

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

– «Спартак» в этом сезоне больше разочарование?

– «Спартак» как «Спартак». На своём привычном уровне.

– С нового сезона команду возглавит Деян Станкович…

– По ожиданиям ничего не изменится. По крайней мере, на начальном этапе. К концовке будущего сезона будет понятнее картина, — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

С сезоне-2024/2025 «Спартак» будет возглавлять сербский специалист Деян Станкович, до этого работавший с «Ференцварошем», «Сампдорией» и «Црвеной Звездой».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: