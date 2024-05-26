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Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: счастлив, что остались в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: счастлив, что остались в РПЛ
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос, что он чувствует после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Что чувствую после матча со «Спартаком»? Я счастлив, что мы остались в РПЛ. Это дорогого стоит», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Напомним, по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 31 очко и занял 12-е место, избежав попадания в зону стыковых матчей.

В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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