«Петербург — столица российского футбола!» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством.
«Это было невероятно!
Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах «Зенит» принёс десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.
Скупые мужские слёзы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.
Бог был с нами.
Это незабываемо, круто и очень трогательно.
Петербург — столица российского футбола!
«Зенит» — Чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба сине-бело-голубых.
Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» стал чемпионом России. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 1:0. В параллельном матче московское «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1.
Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: