«Петербург — столица российского футбола!» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Это было невероятно!

Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах «Зенит» принёс десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.

Скупые мужские слёзы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

Бог был с нами.

Это незабываемо, круто и очень трогательно.

Петербург — столица российского футбола!

«Зенит» — Чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» стал чемпионом России. В матче 30-го тура РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 1:0. В параллельном матче московское «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: