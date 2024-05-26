Корнеев оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился мыслями о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Считаю, что Сафонов прибавил за год в серьёзности, нет больших ляпов. Если Доннарумма живой и здоровый, то, мне кажется, у Матвея нет шансов. Нужно ещё учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный. Там другие размеры игроков, на стандартах двухметровые ребята летят. Сложный чемпионат, к нему нужно быть готовым и ментально, и физически», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.