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Корнеев оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Корнеев оценил шансы Матвея Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился мыслями о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Считаю, что Сафонов прибавил за год в серьёзности, нет больших ляпов. Если Доннарумма живой и здоровый, то, мне кажется, у Матвея нет шансов. Нужно ещё учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный. Там другие размеры игроков, на стандартах двухметровые ребята летят. Сложный чемпионат, к нему нужно быть готовым и ментально, и физически», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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