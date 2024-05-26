Томас Цорн: борьба трёх команд за титул РПЛ добавила сезону эмоций и внимания

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об итогах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, для разнообразия РПЛ и с точки зрения болельщиков интереснее, когда исход чемпионата непредсказуем и чемпионы меняются. В этом сезоне реально три команды боролись за первое место, и это, безусловно, добавило сезону эмоций и внимания. Но, несмотря на всё, хочу поздравить «Зенит» с очередным титулом», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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