«Урал» обратился к болельщикам после попадания команды в зону стыковых матчей

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» выступила с обращением к болельщикам после попадания команды в зону стыковых матчей по итогам 30 туров в РПЛ.

«Мы слышали вас в Москве, и мы всегда слышим вас дома, оранжево-чёрные. Знаем, что не показываем достойный результат, но обещаем приложить максимум усилий и отдать все силы для победы в стыковых матчах с «Акроном», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Екатеринбургский «Урал» под руководством главного тренера Виктора Гончаренко завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте, набрав 30 очков в 30 матчах. В игре 30-го тура «шмели» уступили в гостях ЦСКА (0:2). В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном», эти встречи пройдут 29 мая в Екатеринбурге и 1 июня в Жигулёвске.