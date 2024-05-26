Форвард «Рубина» Даку стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ среди новых игроков

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку стал самым результативным футболистом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 среди игроков, пополнивших команды лиги в этом розыгрыше чемпионата.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 форвард казанской команды забил гол в ворота «Сочи» (1:1), ставший для него 10-м по счёту в этом розыгрыше чемпионата.

Напомним, 26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.