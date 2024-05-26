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Жена Ерохина показала, как игроки «Зенита» отметили чемпионство под популярный трек

Жена Ерохина показала, как игроки «Зенита» отметили чемпионство под популярный трек
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Вероника Ерохина, являющаяся супругой полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, в своей социальной сети выложила видео, в котором показано, как футболисты сине-бело-голубых отмечают чемпионство в РПЛ.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

«Обожаю этих ребят, лучшие!» — написала в подписи к видео Вероника Ерохина.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом вчера, 25 мая, обыграв в 30-м туре РПЛ «Ростов» (2:1). При этом в параллельном матче «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1.

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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