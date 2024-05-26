Женская сборная России объявила состав на сбор в Уругвае

Женская сборная России по футболу объявила состав на летний учебно-тренировочный сбор в Уругвае. В заявку на сбор вошли 22 футболистки.

Состав женской сборной России на сбор в Турции: Диана Пономарёва, Маргарита Широкова, Елизавета Щербакова, Алсу Абдуллина, Валерия Лушникова, Наталья Морозова, Виктория Никита, Ксения Олексюк, Валентина Смирнова, Ксения Алпатова, Ксения Долгова, Медея Жаркова, Кристина Комиссарова, Лиана Котельникова, Алина Лихота, Алина Мягкова, Полина Сорокина, Алина Шкалоева, Полина Юкляева, Карина Васильева, Елена Зубкова, Наталья Машина.

Женская сборная России проведёт два гостевых матча с уругвайской национальной команды. Сообщается, что с 25 мая по 6 июня российская национальная команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Монтевидео, в рамках которого запланированы два товарищеских матча с Уругваем. Первая встреча состоится 31 мая, а вторая — 3 июня.