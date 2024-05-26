Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России объявила состав на сбор в Уругвае

Женская сборная России объявила состав на сбор в Уругвае
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России по футболу объявила состав на летний учебно-тренировочный сбор в Уругвае. В заявку на сбор вошли 22 футболистки.

Состав женской сборной России на сбор в Турции: Диана Пономарёва, Маргарита Широкова, Елизавета Щербакова, Алсу Абдуллина, Валерия Лушникова, Наталья Морозова, Виктория Никита, Ксения Олексюк, Валентина Смирнова, Ксения Алпатова, Ксения Долгова, Медея Жаркова, Кристина Комиссарова, Лиана Котельникова, Алина Лихота, Алина Мягкова, Полина Сорокина, Алина Шкалоева, Полина Юкляева, Карина Васильева, Елена Зубкова, Наталья Машина.

Женская сборная России проведёт два гостевых матча с уругвайской национальной команды. Сообщается, что с 25 мая по 6 июня российская национальная команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Монтевидео, в рамках которого запланированы два товарищеских матча с Уругваем. Первая встреча состоится 31 мая, а вторая — 3 июня.

Материалы по теме
Женская сборная России сыграет два гостевых матча с Уругваем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android